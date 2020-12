Veerman: ‘Het spel van PSV ligt ons beter dan dat van ADO of RKC’

Sc Heerenveen was een maand geleden in de eredivisie volstrekt kansloos tegen AZ. De Alkmaarders hadden van het begin tot het eind de overhand en wonnen verdiend met 3-0. Tegen PSV lieten de Friezen gisteren zien zich ook te kunnen meten met een topclub: 2-2.

,,Het gevoel is nu heel anders, dat kun je wel zeggen", aldus Henk Veerman, die in de 69ste minuut de 1-1 voor zijn rekening nam. ,,Tegen AZ werd wel duidelijk dat het echt gigantisch anders moest. Nu zie je dat we het beter doen.”

Het leek er even op dat PSV in het Abe Lenstra-stadion een net zo makkelijke middag als AZ tegemoet zou gaan. Heerenveen kwam er via de counter af en toe gevaarlijk uit, maar PSV domineerde en dicteerde. Alleen Mario Götze wist een keer te scoren (0-1).

,,We moeten eerlijk zijn. PSV was de eerste helft heer en meester", zag Veerman ook. ,,We wisten in de rust dat onze kansen nog wel zouden komen. Want ze kwamen ook in de eerste helft. Toen maakten we ze nog niet, na de rust deden we dat wel."

PSV had in de eerste helft liefst 78 procent balbezit. Het spel van Heerenveen is daar dit seizoen ook een beetje op gericht, het initiatief aan de tegenstander laten en in de omschakeling toeslaan. ,,Met ons spel kan het lastig zijn tegen clubs als ADO Den Haag en RKC Waalwijk. Zij zakken terug en willen het spel helemaal niet maken. De wedstrijd tegen ADO was van onze kant helemaal niet best. Tegen PSV was het anders. Het is een bevestiging dat we ook tegen een topclub punten kunnen halen.”

Volledig scherm Henk Veerman schudt zijn voormalig ploeggenoot Denzel Dumfries de hand. © BSR Agency

De 29-jarige Veerman maakte alweer zijn negende treffer in de eredivisie dit seizoen. In zijn eerste periode bij sc Heerenveen scoorde hij veel minder, respectievelijk twee keer (2014/2015), zes keer (2015/2016), vijf keer (2016/2017) en vier keer (2017/2018). Veerman vormt een gevaarlijk duo met middenvelder Joey Veerman, die ook tegen PSV weer de assist gaf op de spits.

PSV speelde dit seizoen wel vaker een goede eerste helft, gevolgd door een mindere tweede. ,,Natuurlijk hebben we dat meegenomen", aldus Veerman, die deze zomer terugkeerde bij sc Heerenveen na een avontuur van 2 jaar bij FC St. Pauli. ,,We gingen een meter of 10 hoger op het veld staan en drukten meer naar voren. Dan proberen we bepaalde ideeën tot uitvoering te laten komen en dan zie je dat we er wel doorheen komen."

Na de gelijkmaker van Veerman zorgde Mitchell van Bergen voor de 2-1. Invaller Joël Piroe nam in blessuretijd de 2-2 voor zijn rekening. Dat maakte dat Veerman toch ook een deels slecht gevoel aan de wedstrijd overhield. ,,Deze hadden we niet meer weg mogen geven.”

Volledig scherm Teleurstelling bij de spelers van Heerenveen na de late gelijkmaker van PSV. © BSR Agency