Veldwijk weigert in te vallen tegen ADO

,,Ik snap wel dat fans boos worden als hij er niet in komt, maar hij is degene die is gaan zitten'', zei Faber na het 0-0 gelijkspel tegen FOX Sports.



Welke strafmaatregel Veldwijk krijgt, wilde Faber nog niet zeggen. ,,Morgen bespreken we het met de directie.''



Vorige week zei Veldwijk dat hij van Faber in de winterstop mocht vertrekken, maar dat de clubleiding een transfer niet zag zitten.



De fans scandeerden vanavond ook 'Faber, rot op!', maar de coach is niet van plan om voortijdig op te stappen. Hij verlaat Groningen na dit seizoen. Oud-speler Danny Buijs, nu nog trainer van Kozakken Boys, moet zijn opvolger worden. Faber: ,,Ik sta voor de spelers en ze willen allemaal met de staf door. We willen graag voor elkaar werken.''