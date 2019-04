Veldwijk zonder contract als Sparta niet promoveert

Dit liet hij weten tegenover RTV Rijnmond na afloop van het gewonnen duel met Helmond Sport (3-1), waarin hij tweemaal scoorde. ,,Ik ben hier gekomen om te promoveren. Dat hebben we hardop uitgesproken.”



De play-offs zijn voor zijn toekomst bij Sparta dus ontzettend belangrijk. ,,Als we promoveren, dan heeft de club de optie om mijn contract te lichten", zei Veldwijk. ,,Hier gaan we dan ook vol voor.”