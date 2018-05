Veltman hoopt op rentree als verjaardagscadeau

De Amsterdamse aanvoerder liep onlangs in de midweekse competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo een zware knieblessure op. Veltman bleek de voorste kruisband van zijn rechterknie te hebben gescheurd. Hij liet zich in de Duitse stad Augsburg opereren. Veltman staat nu voor een lange revalidatie. ,,Eerst moet ik mijn knie weer kunnen buigen. Dat gaat heel langzaam. Over een week of 6 moet ik hem weer 90 graden kunnen buigen. Daarna ga je krachttraining doen, fietsen, op 1 been stabiliseren. Dan weer langzaam het veld op, maar dan zijn we al weer een paar maanden verder. Ik ga uit van ongeveer 9 maanden herstel. Alles eerder is mooi meegenomen. Het zou fantastisch zijn als ik rond mijn verjaardag weer minuten kan maken.''



De negentienvoudig international van Oranje wil het seizoen snel vergeten. ,,Ja, het was een heel roerig jaar met heel veel teleurstellingen. Iedereen weet dan waarover ik het heb. En dan eindigt het ook nog met zo’n blessure. Het wordt een lang traject. Er zullen genoeg momenten komen dat ik denk: wat een shitzooi. Maar ik sta er positief in.''