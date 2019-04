Veltman klaar voor Ronaldo: ‘Goed kunnen kijken hoe goed hij is’

Voor Veltman zou een basisoptreden tegen Willem II en vooral tegen Juventus een mooie beloning zijn voor negen maanden revalideren. Vorig jaar april liep hij een zware knieblessure op. Terwijl zijn ploeggenoten in de eerste helft van dit seizoen genoten van prachtige duels met Bayern München en Benfica besloot de in Velsen geboren verdediger in de Zeister bossen aan zijn herstel te werken. Anders zat hij bij Ajax weer alleen in de gymzaal als zijn medespelers lachend naar het trainingsveld gingen. Dan revalideerde Veltman liever bij de KNVB. Iedere dag maar weer, met de onzekerheid of hij zijn oude niveau nog kon benaderen.



,,Natuurlijk twijfel je wel eens", erkent Veltman, die het vorige seizoen nog als aanvoerder begon. ,,Maar gelukkig kon ik op de training weer snel mee toen ik fit was. Ajax heeft drie oefenduels geregeld en ik ben nu tegen FC Emmen voor de vijfde keer ingevallen. Ik voel me sterk, maar heb nog niet de conditie van Daley Blind of Matthijs de Ligt die het hele jaar al spelen.”