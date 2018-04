Veltman loopt 'ernstig knieletsel' op tegen VVV

Veltman raakte in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen VVV in de 39ste minuut geblesseerd na een charge van Ralf Seuntjens. De 26-jarige aanvoerder van de Amsterdamse club werd met een van pijn vertrokken gezicht van het veld gedragen. Seuntjens werd niet bestraft. De VVV-middenvelder tekende enkele minuten later zelfs voor de openingsgoal van de wedstrijd.



Voor Veltman zal de blessure uiteraard als een extra zware klap aankomen. De rechtsback is onder Erik ten Hag geen zekerheidje meer in de Ajax-basis. Hij moet met enige regelmaat zijn plaatst afstaan aan de Deense aankoop Rasmus Kristensen. Op die momenten draagt Matthijs de Ligt de aanvoerdersband.