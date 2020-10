Veltman over recordzege Ajax: ‘In de Premier League wordt het tegen 9 man zelfs geen 13-0'

,,Dat zou hier nooit gebeuren", beweerde de verdediger van Brighton & Hove Albion op de clubwebsite. ,,Zelfs tegen negen man zou het in de Premier League nooit 13-0 worden, daar is het niveau van de competitie veel te hoog voor. Het zegt een hoop over de eredivisie en de Premier League, waar het niveau vele malen hoger is."

Veltman genoot wel van de recordzege in Limburg. ,,Ik heb nog contact met Davy Klaassen en Daley Blind en als een voormalig speler was het mooi om dat resultaat te zien.” Hoewel Veltman nog geen vaste waarde is in de Engelse kustplaats, heeft hij het goed naar zijn zin. ,,Ik heb veel aanbevelingen gekregen voor goede restaurants, dus we hebben ze geprobeerd", zegt hij. ,,En toen we hier kwamen, was het mooi weer, dus we brachten veel tijd door op het strand. Davy Pröpper gaat veel in de zee zwemmen, maar dat is mij te koud."