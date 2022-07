Vera Pauw ‘hield naam van vermeende verkrachter geheim’ voor KNVB, gesprek blijft uit

De KNVB zegt dat voormalig international en bondscoach Vera Pauw de naam van haar vermeende verkrachter nooit heeft genoemd in de gesprekken die over het onderwerp zijn gevoerd. Er is daarom (nog) geen gesprek geweest met Piet Buter, de oud-trainer die door Pauw beschuldigd wordt van seksueel misbruik. ,,Wij hebben deze naam voor het eerst uit de krant vernomen”, reageert een woordvoerder van de voetbalbond.

Pauw meldde in een artikel in NRC dat ze in het verleden is verkracht door een functionaris van de voetbalbond. De naam van die functionaris bracht het AD, met zijn toestemming, naar buiten. De KNVB was al die tijd niet op de hoogte van deze naam, reageert een KNVB-woordvoerder desgevraagd. ,,Vera heeft ons vorig jaar expliciet gevraagd om géén melding te doen bij het Instituut Sportrechtspraak en/of aangifte te doen, wat we normaal altijd bij zaken van grensoverschrijdend gedrag doen. Ze heeft in de gesprekken met ons ook geen naam genoemd.”

Een onafhankelijk onderzoek stelt dat de KNVB een aantal zaken rondom meldingen van seksueel misbruik door Pauw anders had moeten aanpakken. ,,De fouten die in het rapport worden benoemd erkennen we en hadden haar niet mogen overkomen”, meldt de KNVB in een reactie. De voetbalbond wil graag met Pauw in gesprek nu het onderzoek is afgerond. ,,Maar zij houdt momenteel de boot af. Dus kunnen we ook niet eenzijdig terugkomen op de gemaakte afspraak”, zegt de woordvoerder.

Piet Buter: ‘Dit kan niet waar zijn’

Oud-voetbaltrainer en voormalig FC Utrecht-directeur Piet Buter bevestigde eerder dat er nooit een gesprek met de KNVB heeft plaatsgevonden. Hij ontkent de beschuldiging van verkrachting, wel geeft hij toe in de jaren 80 een kortstondige affaire te hebben gehad met Pauw. ,,Als ik iemand pijn heb gedaan, dan spijt me dat enorm’’, reageerde Buter telefonisch, geconfronteerd met de beschuldigingen. ,,Maar wat ik nu allemaal hoor... Dit kán gewoon niet waar zijn.”

Pauws lezing daarover is nadrukkelijk anders. In haar verhaal in NRC richtte zij zich tot de KNVB, die ze ervan beschuldigt te weinig met herhaaldelijke meldingen te hebben gedaan. De oud-bondscoach (2004-2010), die met Oranje de halve finale haalde op het EK van 2009 en aan de basis stond van de latere successen, zegt dat ze jarenlang is tegengewerkt. Een extern, vertrouwelijk rapport onder leiding van hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, dat op verzoek van de KNVB is samengesteld, bevestigt dat de bond grote steken heeft laten vallen en dat Pauws werk vanuit Zeist niet de verdiende erkenning heeft gekregen.

Volledig scherm Piet Buter. © ProShots

De KNVB zei eerder het ‘onacceptabel’ te vinden dat Pauw destijds niet de veilige werkomgeving heeft ervaren waar ze recht op had. ,,In het persoonlijk contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact op haar heeft en dat spijt ons. We willen zo snel mogelijk maar wel uitermate zorgvuldig de aanbevelingen uit het rapport intern en met Vera bespreken zodat we acties kunnen uitzetten.”

Buter: Geen aangifte wegens smaad

Tegen het Noordhollands Dagblad geeft Piet Buter aan af te zien van een aangifte wegens smaad. ,,Nee, ik ga dit niet aanvechten. Diverse advocaten hebben aangegeven dat ik zo’n zaak waarschijnlijk zal winnen. Maar ik ben 73 jaar oud. In het gunstigste geval leef ik nog tien jaar. Ik wil niet drie jaar van de tijd die ik nog heb in de rechtszaal doorbrengen om mijn gelijk te halen. Het doet veel pijn, ook voor mijn gezin, maar uiteindelijk moeten we verder met ons leven.”