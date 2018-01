Verbaasde Advocaat in wachtkamer: 'Ik ga even bellen met Turkije'

Advocaat reageerde met stijgende verbazing op het nieuws over de Turkse verdediger Yigithan Güveli van Fenerbahçe. ,,Alles was rond, hij zou hier woensdag verschijnen. Hij is echter geblesseerd geraakt aan zijn hamstrings in een bekerwedstrijd die hij dinsdagavond nog heeft gespeeld. Dat vind ik heel vreemd. Hij had natuurlijk niet meer moeten voetballen in die wedstrijd. Als hij nu vier of vijf weken is uitgeschakeld, hoef ik hem niet meer.''