Verbeek: schijtbakkenvoetbal van laf PSV

FC Twente bracht de koploper van de eredivisie in de tweede helft aan het wankelen, maar wist de kansen niet af te maken. PSV was al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen en profiteerde in de slotfase van de ruimte die de thuisclub weggaf. ,,Vanaf de eerste minuut speelden ze met Schwaab en Isimat achter de middenlijn, die durfden nooit in te dribbelen'', zei Verbeek. ,,Ze bleven de bal maar achterin rondspelen. Waarom zouden wij dan veel energie steken in het druk zetten? Dat willen zij graag. Maar zij zijn de kampioen, wij staan bijna onderaan. PSV speelt schijtbakkenvoetbal, ik zie veel liever Ajax of AZ spelen.Daar mag wel wat meer kritiek op komen. Maar ja, zij gaan wel weer lachend de bus in.''