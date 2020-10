‘Verborgen armoede in voetbal nu nog schrijnender’

Door Dennis van Bergen



Nu de transfermarkt op slot zit, is het voor Hakim Slimani tijd om de balans op te maken. De ervaren zaakwaarnemer, die de belangen behartigt van onder anderen Henk Fraser, Michiel Kramer en Gregory van der Wiel, geeft het onomwonden toe: het was de meest chaotische transferperiode in de twintig jaar dat hij actief is.



Ja, hij kon op de valreep nog een speler slijten aan FC Dordrecht. Maar aan de Krommedijk konden ze die speler slechts ‘een podium bieden’. Geen salaris, zelfs geen minimumloon. Laat staan een fee aan de zaakwaarnemer. Het is volgens Slimani illustratief voor de geldstroom in de spelersmarkt, die nagenoeg stil is gevallen. Ook al had een bijna recordaantal van 661 transfers plaats. ,,Er is bijna nergens geld”, signaleert Slimani. ,,Het is voor velen in de bedrijfstak sappelen om te overleven.”