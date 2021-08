Verdedigend lijkt het ook dit seizoen weer goed te zitten bij FC Groningen

Herkenbare patronen in de laatste oefenwedstrijd van FC Groningen. Het elftal van trainer Danny Buijs oogde tegen Venezia FC defensief stabiel en gaf nauwelijks kansen weg. Tegelijkertijd was het spel in balbezit nog geen lust voor het oog. Geen wonder dus dat het duel eindigde in 0-0.

Ook vorig seizoen blonk Groningen uit in verdedigen, terwijl het aanvallend niet overhield. Het lijkt nu dus niet heel anders te zijn. Hoewel, wellicht kan het nieuwe spitsenkoppel van de noorderlingen daar verandering in brengen. Tegen de Italianen trad het elftal nog aan met Patrick Joosten en Jørgen Strand Larsen, maar kijk niet verbaasd op als daar zondag tegen Cambuur twee andere namen staan. Strand Larsen, de clubtopscorer van vorig seizoen (9 goals), heeft de smaak nog niet te pakken. De voorkeur van Buijs lijkt uit te gaan naar 19-jarige Romano Postema, die na zijn jaar bij FC Den Bosch in elk geval aan fysieke kracht heeft gewonnen. De van FC Emmen overgekomen Michael de Leeuw is een zekerheidje in de voorhoede.

Volledig scherm Neraysho Kasanwirjo, een speler om op te letten. © Pro Shots / Erik Pasman

Een belangrijk wapen van FC Groningen is de snelheid van Gabriel Gudmundsson op links en de techniek van de opgeleefde Mo El Hankouri aan de andere kant. Centraal moeten impulsen komen van Ahmed El Messaoudi en Tomás Suslov, die dit seizoen uit de rol van talent moet stappen. Daarachter kan het team vertrouwen op de verdedigende kwaliteiten van Azor Matusiwa.

Maar ook voor de Groningers wordt het nog spannend tot het sluiten van de transfermarkt. Matusiwa wil graag verder kijken en is er een club die miljoenen op tafel durft te leggen voor de blessuregevoelige Gudmundsson? Mochten er nog spelers vertrekken, dan is er geen reden voor paniek. Het verleden heeft uitgewezen dat dan altijd weer andere jongens indruk maken, zoals in de voorbereiding al het geval lijkt te zijn met aanwinst Neraysho Kasanwirjo.

Hoe dan ook, FC Groningen wil op termijn concurreren met FC Utrecht en Vitesse, maar dit seizoen is dat waarschijnlijk nog te hoog gegrepen. Realistischer is dat de club zich weer mengt in de strijd om de plaatsen 6 tot en met 9, met als seizoenstoetje de play-offs om Europees voetbal.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © DPG Media

Speler om op te letten: Neraysho Kasanwirjo (19) In teams van trainer Danny Buijs horen verdedigers vaak tot de uitblinkers. Het gat in de Groningse defensie dat is ontstaan door het vertrek van Ko Itakura, wordt voorlopig probleemloos ingevuld door Neraysho Kasanwirjo. De van Jong Ajax overgekomen Amsterdammer vormt samen met Mike te Wierik en Wessel Dammers het blok van drie voor keeper Leeuwenburgh