Verdedigend moest het veel beter bij PSV, maar voorlopig lukt dat nog voor geen meter

Door Maarten Wijffels



Terwijl PSV zaterdagavond de ene na de andere kans weggaf in de eerste helft tegen FC Twente, blonk tegelijkertijd in Italië Kim Min-Jae uit bij de topper tussen Napoli en Lazio Roma. Deze Zuid-Koreaanse centrale verdediger is bij de Napolitanen Kalidou Koulibaly opgevolgd en kent zo’n vliegende start dat hij al ‘een betere versie van Virgil van Dijk’ wordt genoemd.



Is dit relevante informatie in een verhaal over PSV? Ja, want in Eindhoven probeerden ze vorig jaar Kim Min-Jae (toen 24) nog te halen. Trainer Roger Schmidt werkte eerder met de man die als bijnaam ‘het monster’ heeft.