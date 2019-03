Vereerde Stam blij met overstap naar Feyenoord: ‘Kijk er enorm naar uit’

Technisch directeur Martin van Geel is ook verheugd met de komst van Stam. ,,We kennen elkaar al heel lang, dus we weten bij Feyenoord wat voor iemand we binnen halen. Jaap is een indrukwekkende verschijning. Met hem komt er straks letterlijk en figuurlijk echt iemand binnen. Jaap is een realist met een duidelijke visie en met een zeer indrukwekkende staat van dienst als speler en de nodige ervaring als trainer. Logisch dus dat ik zeer blij ben dat we met de medewerking van PEC Zwolle hem nu al hebben kunnen vastleggen voor de komende seizoenen.”



Stam neemt Said Bakkati mee als assistent. Ook bij Jong Ajax, Reading en PEC werkte het duo samen.