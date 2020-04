Verheijen: ‘Staat voetbal boven de natuur en de maatschappij?’

Door Freek Jansen



Gisteren tijdens de conference call van de KNVB met alle clubs kwam er een gedetailleerd wedstrijdprogramma ter sprake. Vanaf half juni zou de bal weer moeten rollen, om zodoende in de eerste dagen van augustus alles te hebben afgerond. Waarna vervolgens na een korte break het volgende seizoen moest beginnen.



Op papier zag het er qua planning misschien niet onlogisch uit, maar het botst direct hevig met het gezonde verstand en de realiteit. Helemaal aangezien minister-president Mark Rutte enkele uren later tijdens zijn persconferentie rept over de anderhalve meter samenleving, en dat de overgang naar het normale de weg van de lange adem zou zijn.



,,Van het RIVM zullen we de social distancing nog maandenlang moeten respecteren. Hoe legt de KNVB en de Eredivisie uit dat wij straks in juni op televisie zwetende en hijgende voetballers zien worstelen om een bal? Staat het voetballen boven de natuur en de maatschappij?’’ Aan het woord is Raymond Verheijen. De inspanningsfysioloog, die in het verleden actief was voor de KNVB en onder meer samenwerkte met Louis van Gaal, Guus Hiddink, Dick Advocaat en Frank Rijkaard, vindt alle ophef in voetballand dan ook zeer verbazingwekkend. Vanuit zijn expertise keurt hij de overvolle agenda natuurlijk af. ,,Spelers zullen met een lagere fitheid dan normaal worden geconfronteerd met een hogere belasting dan normaal. De rest kan iedereen wel zelf invullen’’, verwijst hij naar het grote risico op blessures.