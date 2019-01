Vermeer ook in Klassieker onder de lat bij Feyenoord

Bij Willem II te licht bevonden Dimitris Kolovos leeft op op Cyprus

20:07 Dimitris Kolovos, die bij Willem II door een hamstringblessure nauwelijks speelde, is bij zijn nieuwe club Omonia Nicosia helemaal opgeleefd. De 3-voudig Grieks international had zaterdag een groot aandeel in de 3-1 zege op Nea Salamis Famagusta, de nummer vier van de competitie.