Vermeij meteen goud waard voor FC Den Bosch

Keuken Kampioen DivisieDe Keuken Kampioen Divisie is spannender dan ooit, met al die grote clubs die voor de titel strijden. Op wie moet u in speelronde 22 op letten?

Door Dennis van Bergen



Algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC is een blij man. Dankzij de transfer van Frenkie de Jong van Ajax naar FC Barcelona, kan zijn club zo’n vier miljoen euro tegemoet zien voor de middenvelder, die in Waalwijk deel uitmaakte van de gezamenlijke jeugdopleiding met Willem II.

Nou, Frank. Wat wordt het voor je: een skichalet in de Franse Alpen, een extra aanbouw aan je huis, wat anders misschien?

,,Laten we eerst maar eens afwachten tot we het geld van Frenkie daadwerkelijk op onze bankrekening hebben staan. Op de rekening van RKC bedoel ik dan, hè.”

De algemeen directeur gaat z’n algemeen directeur niet extra belonen?

,,Nee, dat is hij niet van plan. Het geld komt volledig ten goede aan RKC. En ik kan niet ontkennen dat we er ongelooflijk blij mee zijn, wanneer het bedrag daadwerkelijk gestort is. Kunnen we weer verder bouwen aan RKC. Mooi vooruitzicht.”

En het gaat onder jouw leiding al niet gek. De club die volgens velen al was afgeschreven staat keurig in de middenmoot.

,,Klopt. En wat het mooie is: we voetballen dit seizoen ook gewoon goed en leuk. Knap werk van trainer Fred Grim en zijn elftal. We hebben de stijgende lijn weer te pakken. Dat merken we ook aan de publieke opkomst. RKC leeft.”

Tweede ringetje op het stadion dan maar?

,,Nou, dat is weer wat overdreven. We hebben elke thuiswedstrijd nog genoeg stoelen vrij. Dat lijkt me ook logisch, aangezien het ons als club een tijdje minder is gegaan. Dan haken mensen af. Dat is, bij Feyenoord en NAC daargelaten, overal zo in Nederland.”

Maandag naar Jong FC Utrecht. We noteren alvast maar een 2.

,,Ho ho… We hebben vertrouwen, maar dit zijn voor RKC traditioneel de moeilijkste wedstrijden. Laten we het eerst maar eens zien maandag.”

Wedstrijd van de week: FC Eindhoven – FC Den Bosch

Harry van Hoof, vertolker van het FC Eindhoven-clublied, zong het jaren terug al: ,,De jongens spelen op de mat de tegenstanders dol, er zit volop muziek in, het is bijna Rock ’n Roll”. Profetische woorden blijken het van de Brabantse artiest. Want zie: met zes zeges in de laatste acht duels swingt het als vanouds aan de Aalsterweg. Kan weleens een lastig avondje worden voor koploper FC Den Bosch.

Op welke speler moet u letten: Vincent Vermeij

Zou u Vincent Vermeij alleen van zijn stem kennen, dan zou vermoedelijk het beeld opdoemen van een man in spencer, rode broek en dandy sjaaltje om zijn nek. De voormalig De Graafschap-spits is de enige Superboer ooit, die geen aardappels schilde, maar er eentje in zijn keel had. Hoe anders is hij als voetballer. Met zijn ongepolijste stijl is het kind van Blaricum goud waard voor FC Den Bosch.

De koploper na vanavond: FC Den Bosch