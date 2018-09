Vermoedelijke opstelling: geen De Vrij, Peru mist Tapia

Koeman kiest naast Sneijder grotendeels voor de ploeg die het zondag in Saint-Denis gaat opnemen tegen Frankrijk. Vanavond is er in de basis vrijwel zeker geen plek ingeruimd voor Frenkie de Jong. Achter Wesley Sneijder, die op '10' begint, staan Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion). Ook Quincy Promes, die vorige week verkaste naar Sevilla, begint op de bank. Koeman kiest voor Ryan Babel naast Memphis Depay. Stefan de Vrij (Inter) start evenmin. Daley Blind staat naast Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk in het hart van de defensie.



Bij Peru ontbreken Renato Tapia (Feyenoord) en Paolo Guerrero. Tapia is op de weg terug na een blessure, terwijl Guerrero onlangs binnen de Braziliaanse competitie overstapte van Flamengo naar Internacional. De aanvoerder en topschutter aller tijden van de nationale ploeg wil zich voorlopig focussen op zijn nieuwe club. Wel staat vrijwel zeker oud-PSV'er Jefferson Farfán in de basis van La Blanquirroja.



Verder staat nog altijd het geraamte van de basiself van het WK in Rusland, met onder anderen de sterke doelman Pedro Gallese, de opvallende back Luis Jan Piers Advíncula Castrillón (Rayo Vallecano), middenvelder Yoshimar Yotun (Orlando City), aanvallende middenvelder Christian Cueva (Krasnodar) en aanvaller Edison Flores, die vorige week van Aalborg verkaste naar Monarcas Morelia in Mexico. Bondscoach is net als tijdens het WK de Argentijn Ricardo Gareca, die pas onlangs zijn contract in Peru verlengde tot en met de zomer van 2022.