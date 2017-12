Verrassende Oliseh wees trainersklus bij Ajax af

Door Tim Reedijk



,,Vlak voordat ik naar Fortuna kwam, sprak ik met Ajax. Echt, ik hou van Amsterdam, maar iets zei me dat ik het niet moest doen", vertelt Oliseh, die even later zélf naar Sittard belde. Hij behoedde de club voor degradatie en staat dit seizoen op een knappe tweede plek, op vier punten van NEC. ,,Als ik het in Amsterdam zo goed had gedaan als hier, had het anders geweest. Iedereen weet dat Ajax goede spelers heeft. Als ik dit kan omdraaien, twijfelt niemand meer aan mijn kwaliteiten als trainer."



Toch speelt de Amsterdamse club een grote rol in de loopbaan van Oliseh als trainer. ,,Bij Ajax besloot dat ik trainer wilde worden. Ik hield van de filosofie, het gevoel dat je ergens naartoe werkt. Voordat ik als speler bij Ajax kwam, boekte ik vooral veel progressie door mijn talent. Bij clubs draaide het alleen maar om leveren, leveren, leveren. Bij Ajax werd je in een team gezet en groeide je door coaching."



De Nigeriaan liep al even rond bij de jeugd van Ajax in de tijd dat hij zijn trainerslicentie behaalde. In die tijd was Frank de Boer nog trainer en Danny Blind assistent. ,,Mijn ex-collega's, ja. Ze behandelden me als een zoon aan huis. Ik heb een geweldige tijd gehad bij Ajax, dat kan ik niet beschrijven. Samen met mijn periode bij FC Köln was ik in Amsterdam op mijn best als voetballer."



