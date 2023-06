Vertrek Maurice Steijn naar Ajax doet Sparta beseffen: iedereen is te koop, ondanks langlopende contracten

met poll Ajax ook akkoord met Sparta na lichten van clausule: Maurice Steijn wordt nieuwe coach

Ajax gaat Maurice Steijn (49) spoedig presenteren als nieuwe coach. De Amsterdamse club is mondeling akkoord over een contract voor drie seizoenen en gaat de afkoopclausule in het Sparta-contract van Steijn lichten. Daarmee houdt niets de overgang meer tegen en is Steijn binnenkort de nieuwe trainer van Ajax.