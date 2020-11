Veurink slaat voorstel Hoogendijk af: ‘Oefenen tegen jongens absoluut geen optie’

,,We doen nu net alsof we helemaal geen weerstand kunnen vinden, dat idee is gebaseerd op de EK-kwalificatie. Maar landen als Engeland, Spanje, Frankrijk en Duitsland zijn uitdagende tegenstanders die ons veel meer weerstand bieden”, aldus Veurink. ,,We hebben lijntjes uitstaan om in de volgende interlandperiode tegen zulk soort landen te spelen. Oefenen tegen jongens zie ik absoluut niet als een optie.”

In de kwalificatie richting het EK 2022 in Engeland had Oranje amper tegenstand. Na negen wedstrijden, die allemaal werden gewonnen, is het doelsaldo 42-3. Niemand twijfelt eraan dat de regerend kampioen van Europa ook dinsdag in de afsluitende wedstrijd tegen Kosovo een hoge uitslag gaat neerzetten.

Volledig scherm Margaret Purce en Lieke Martens. © BSR Agency

De oefeninterland van vrijdag in Breda tegen de Verenigde Staten (0-2) leerde de Leeuwinnen echter ook dat het verschil met dé topploeg in het vrouwenvoetbal nog steeds behoorlijk groot is. ,,We wisten best vaak onder hun druk uit te voetballen, maar creëerden niet zoveel kansen. Het ging vaak vlak daarvoor mis”, zegt Veurink over de herhaling van de WK-finale van vorig jaar, die met dezelfde cijfers verloren ging.

,,,Maar ik kan zo tien aanvallen laten zien waarin we kansen hadden kunnen creëren als we net iets zuiniger waren geweest met de bal en betere keuzes hadden gemaakt. Dat was wel een verschil met de WK-finale, toen we helemaal niet aan aanvallen toekwamen. Balbezit zegt niet alles, maar we hadden nu tegen de VS meer dan zestig procent balbezit. Hoe lang gaan power en fysieke kracht het nog winnen van voetbal? Ik ben ervan overtuigd dat als wij ons kunnen doorontwikkelen, we op termijn meer weerstand gaan bieden aan Amerika.”