Vier gestopte Oranje Leeuwinnen worden uitgezwaaid in Eindhoven

Huntelaar gaat verlengen: 'Hij heeft de drive en de ambitie'

14:42 Klaas-Jan Huntelaar gaat zijn aflopende contract bij Ajax verlengen. De club en de spits zijn in gesprek over een nieuwe verbintenis van één seizoen. Trainer Erik ten Hag: ,,Ik heb hem er graag bij. Hij is fit en heeft de drive.’’