Vier goals, maar toch moet Fenna Kalma prijs van ‘Woman of the Match’ delen

NAC bekert verder dankzij penaltykil­ler Olij, PEC Zwolle ruim langs De Graafschap

NAC heeft na penalty’s ten koste van VVV de volgende ronde van het TOTO KNVB-bekertoernooi bereikt. De Bredase ploeg had de gehele wedstrijd de overhand en nam de pingels beter dan de bezoekers uit Limburg. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord.

26 oktober