Vier jaar geleden: de legendarische keeperswissel van Van Gaal

PSV houdt vertrouwen in Osse keeper Luuk Koopmans, contract nog 2 jaar verlengd

10:49 PSV heeft het vertrouwen in de Osse keeper Luuk Koopmans behouden. De komend seizoen aan MVV verhuurde goalie blijft in beeld om in Eindhoven in de toekomst een rol onder de lat te vervullen. Koopmans moest de afgelopen jaren met veel blessures afrekenen, maar is inmiddels weer helemaal fit en was in het laatste halfjaar in een handvol wedstrijden bepalend voor Jong PSV.