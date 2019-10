Vier keer scorende Kallon helpt Cambuur aan koppositie na gelijkspel NAC

Speelronde 10 Mooie mijlpaal voor Ziyech, Linssen kan bijzonder rijtje complete­ren

21:13 De interlandperiode is voorbij en dus maken we ons op voor de herstart van de eredivisie. In speelronde tien komt de top drie zaterdagavond al in actie. Feyenoord mag zondagmiddag thuis aan de bak tegen Heracles. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit.