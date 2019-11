Viergever: Hoop dat de gifbeker nu wel leeg is

Hij schoof het niet af op pech, het was ook gewoon niet goed genoeg wat PSV op de mat legde. ,,Willem II krijgt drie kansen, waarvan er eentje buitenspel was, en ze schieten er twee binnen. We kwamen al snel achter, dat was een tik. Daarna pakken we het op, geven we niet op, en proberen we aan de bal controle te krijgen. Dat lukte in mijn ogen behoorlijk, al kwamen we niet tot echte kansen”, zei Viergever, die met Schwaab het centrum vormde.