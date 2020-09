Viergever over strafschop: ‘Raakte bal honderd procent met schouder’

Aan het begin van de tweede helft kreeg PSV zelf een penalty. Philipp Max zorgde er zo voor dat de Eindhovenaren nog een punt overhielden aan de ontmoeting in Almelo. Viergever was blij dat hij weer eens een hele wedstrijd mocht spelen. ,,Ik raakte geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Vitesse. Dan mis je de hele voorbereiding. Het is logisch dat andere jongens dan spelen. Ik moest ervoor zorgen zelf fit te worden en laten zien dat ik er klaar voor was. Vandaag liet de trainer mij spelen.”



,,Het was duidelijk niet goed”, vervolgde Viergever over het duel in Almelo. ,,Dit voelt als een nederlaag. Het is een belangrijke dag om van te leren voor ons. Na een Europees duel moet je er staan. Er was voor rust weinig dynamiek, we leden veel balverlies. Heracles deed dat beter.”