Vincent Janssen op huurbasis naar Fenerbahçe

De 23-jarige spits van het Nederlands Elftal werd afgelopen week niet ingeschreven bij Tottenham Hotspur voor de Champions League en leek daardoor nauwelijks meer toekomst te hebben bij de club van coach Mauricio Pochettino. Ook in de competitie was er weinig uitzicht op speelminuten met zowel Harry Kane als Fernando Llorente boven de Nederlander in de pikorde.