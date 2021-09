Virgil van Dijk trots op Oranje: ‘We zijn in de opbouw naar iets moois’

Van Dijk merkt dat de stemming rond zijn ploeg snel is omgeslagen. ,,Dat is voetbal’’, glimlachte de centrumverdediger in gesprek met de NOS . ,,Ik denk dat we alleen maar positief kunnen zijn over de eerste helft en over hoe we beginnen. We wisten dat het lastig zou worden, maar zo'n uitstekende start helpt enorm. Ook om de Turkse fans stil te krijgen.’’

Volgens Van Dijk voelde het als een machtige overwinning. ,,Dit geeft zeker en boost. We hebben een frisse start gemaakt met een nieuwe bondscoach, je merkt dat we in de opbouw zijn naar iets moois. Op deze wedstrijd kunnen we zeker voortborduren.’’ In de slotfase moest zijn ploeg nog vrezen voor een zware blessure van de verdediger, nadat hij hard werd geraakt op zijn enkel. Van Dijk gaf echter al snel aan dat de schade meeviel. ,,Ik had al geel, dus wilde niet te veel risico nemen. Misschien wordt gedacht dat ik me aanstelde omdat ik groot ben. Zo'n tik is nooit leuk, maar het hoort erbij.’’ Vrees had hij zelf niet. ,,Ik speel zonder angst.’’