Vitesse denkt aan exit uit de voetbalpiramide

Uiteindelijk is met de vreemde passage in het reglement door de bond een competitie in een competitie gecreëerd. En die is door ontwikkelingen in de derde divisie ook nog eens verergerd. Jong Volendam koerst af op de titel in de zondagse derde liga, waarmee er dus twee beloftenteams uit de tweede divisie moeten degraderen. Jong Vitesse is daarbij momenteel veilig. Jong Sparta, nota bene elfde op de ranglijst, en Jong Almere City vallen nu over de rand.



,,Het is absurd”, heeft coach Joseph Oosting van Jong Vitesse al meermaals over de constructie gezegd. ,,Hoe dan ook zijn we bezig met die regel. Terwijl we er in de competitie goed voor staan.”