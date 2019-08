Vitesse eert Curovic op indrukwekkende wijze voor duel met PEC

LIVE | FC Den Bosch start met 16-jarige basisdebu­tant Meerveld tegen Telstar

20:19 • De Bosschenaren spelen hun eerste officiële thuiswedstrijd van het seizoen • Afgelopen seizoen eindigde het duel in Den Bosch in een knotsgekke 3-4, de ruststand was 3-0 • FC Den Bosch eindigde afgelopen seizoen als vierde, tegenstander Telstar werd vijftiende