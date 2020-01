Vitesse en Emmen openen de eredivisiezondag

AZ-trai­ner Slot wilde meer goals van De Wit zien en krijgt zijn zin

6:30 AZ-trainer Arne Slot sprak tijdens de winterstop over het rendement van zijn spits Dani de Wit, die in de eerste seizoenshelft maar twee keer wist te scoren. De opgeluchte trainer zag dat De Wit tegen sc Heerenveen trefzeker was, net als in de bekerwedstrijd tegen TOP Oss.