Vitesse en FC Twente hofleveranciers Elftal van de Week

Bij NAC gaat het alleen nog over Van Hooijdonk: ‘Als hij weg wil, dan moet hij maar gaan’

11:31 NAC-trainer Maurice Steijn is klaar met de discussie over zijn topscorer Sydney van Hooijdonk: ,,De spelers balen daar ook van‘’, zegt de Hagenaar. ,,Het gaat elke keer over hetzelfde.‘’