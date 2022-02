Vitesse: geen vrees voor stopzetten Russische betalingen

Vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie zware sancties ingesteld. Zo wordt de handel en het betalingsverkeer platgelegd. Oyf is een geboren Oekraïner met Russisch paspoort. Hij leeft al jaren in West-Europa.

‘Geen significante gevolgen’

,,Vitesse volgt, net als iedereen, de huidige ontwikkelingen”, stelt de club in een officiële verklaring. ,,De club functioneert normaal en richt zich op de sportieve prestaties in de competities, waar het deel van uitmaakt. De club verkeert in financieel stabiele omstandigheden en op dit moment voorzien we geen significante gevolgen voor Vitesse.”



Oyf (58) is sinds 2018 de eigenaar van Vitesse. Hij nam de club over van de Moskoviet Alexander Tsjigirinski.



De Rus voert in alles de regie bij de eredivisionist. Hij staat ook garant voor de jaarlijkse verliezen. Zo pompt hij elk seizoen miljoenen in de club.