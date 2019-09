Vitesse haalt Israëlische verdediger Eli Dasa

Vitesse vult de positie in van Vyacheslav Karavaev. De Rus maakte op de slotdag van de transferperiode voor 8 miljoen euro de overstap naar Zenit Sint-Petersburg. De eredivisionist kon vervolgens op deadline-day geen vervanger meer vinden. Dasa is per direct beschikbaar na zijn vertrek in de zomer bij Maccabi Tel Aviv, een topclub in Israël. Hij maakt daarmee als clubloze speler de overgang naar Arnhem.