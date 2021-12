Vitesse hekelt onduidelijkheid rond slotronde in Conference League: ‘Niets gehoord van UEFA’

Fraser twijfelt over toekomst na vertrek Van Stee bij Sparta: ‘Emotionele dag voor mij’

Sparta neemt afscheid van technisch directeur Henk van Stee. Dat heeft de Rotterdamse club vandaag officieel bekend gemaakt. De breuk hing al enige weken in de lucht. De oud-middenvelder verkeerde in onmin met algemeen directeur Manfred Laros. Door de situatie is ook de positie van trainer Henk Fraser onzeker geworden. ,,Het is een emotionele dag voor mij”, aldus Fraser, die ook assistent is van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje.

