Vitesse jaagt tegen Mura op goals en kijkt met schuin oog naar Spurs: ‘Niet overhaast te werk gaan’

De blik van Vitesse is in de Conference League gericht op NS Mura. Maar coach Thomas Letsch kijkt donderdagavond in GelreDome met een schuin oog ook naar Londen. De Arnhemse club is voor een stunt in Europa afhankelijk van Tottenham Hotspur. ,,We moeten in alles ook rekening houden met de ontwikkelingen bij Spurs”, stelt de Duitse trainer.

Tottenham staat donderdagavond tegenover Stade Rennais. De Fransen zijn in Groep G al winnaar. Vitesse strijdt met de Britten om het tweede ticket voor de knock-outfase. Beide clubs hebben zeven punten uit vijf duels. Maar het doelsaldo van Spurs is beter. Het verschil is twee goals in Engels voordeel.

,,Dat we hier nu staan, met de kans te overwinteren in een groep met Stade Rennais en Tottenham Hotspur, is al een geweldige prestatie”, zegt Letsch.

Overwinteren

Vitesse kan geschiedenis schrijven. De club heeft nog nooit overwinterd in Europa. Bij de eredivisionist is iedereen in de ban van het duel met Mura. ,,We kennen de historische waarde van deze wedstrijd”, zegt Letsch. ,,En onze uitgangspositie is duidelijk. We moeten op jacht naar goals, om zekerheid te hebben van kwalificatie voor de knock-outfase. Tegelijkertijd moet achterin alles dicht zitten. We mogen niet overhaast te werk gaan. Dan lopen we onszelf voorbij.”

Corona-uitbraak Spurs

Door een corona-uitbraak ontbreken bij Tottenham Hotspur liefst acht spelers. Daartoe behoren de vaste waardes Lucas Moura en Heung-Min Son. ,,De Covid-uitbraak is dramatisch voor Spurs”, reageert Letsch. ,,Wij hebben dat vorig jaar ook gehad. Ik gun dit niemand. Tottenham heeft wel volop kwaliteit en kan zeker een erg goed team opstellen. Laten we ons op dat vlak niet rijk rekenen. En laten we vooral eerst zelf maar eens winnen van Mura.”

Letsch mist voor de slotronde alleen Oussama Darfalou, vanwege een voetblessure. Matus Bero is hersteld van een hoofdkwetsuur. De Slowaak keert terug in de basis. Yann Gboho begint zodoende op de bank.

Vitesse-coach Thomas Letsch met aanvalsleider Loïs Openda.