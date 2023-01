Vitesse kan niet profiteren van vroege rode kaart Tannane in Gelderse derby

De puinzooi bij FC Groningen is nu een totale ravage: ‘Sommige spelers hebben een verkeerd zelfbeeld’

De rommel bij FC Groningen werd een puinzooi. En de puinzooi is nu een totale ravage. De amateurs van Spakenburg gooiden donderdag door de bekerstunt een extra vat benzine over een club die toch al in lichterlaaie stond. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is de kop van Jut.

13 januari