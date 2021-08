Vitesse na Europees duel op bezoek bij PEC Zwolle

EasyToys legt 10.000 euro neer voor ‘laatste fluit’ Kuipers

13 augustus De fluit van de inmiddels gestopte scheidsrechter Bjorn Kuipers heeft bij een veiling 10.100 euro opgebracht. De arbiter uit Oldenzaal, die in de zomer onder meer de leiding had over de EK-finale, nam vorige week afscheid in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV. Het winnende bod werd uitgebracht door de erotische webshop EasyToys.