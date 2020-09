Vitesse - Sparta

Liesblessu­re Robben valt mee: ‘Ik had erger verwacht, maar dit is hoopvol’

16 september De liesblessure die Arjen Robben zondagmiddag opliep, valt mee. Dat heeft de aanvaller via de clubkanalen van FC Groningen laten weten. Aan een prognose waagt hij zich nog niet, maar: ,,Er zit geen scheur in de spier, dus dat is hoopvol.”