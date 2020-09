Vitesse-trainer Letsch na coronavirus: ‘Ene dag redelijk, andere dag koorts’

Bij Vitesse testten de voorbije maanden de spelers Hilary Gong en Jacob Rasmussen en acht leden uit de staf positief op Covid-19. Letsch (52) viel daardoor op weg naar het duel met Sparta en Ajax weg. In Amsterdam zat hij weer op de bank.



,,Dit virus voelt heel vreemd”, zegt Letsch. ,,Ik kan alleen voor mezelf spreken. Het ging op en af. De ene dag voelde ik me redelijk. Dan was ik aan de beterende hand. Een dag later volgde koorts en was ik niet lekker. Dan ging het weer goed en een dag later moest ik weer hoesten. De laatste dagen verliepen goed. Ik was blij met de negatieve test. Ik ben gezond. En ik hoop dat ook te blijven.”