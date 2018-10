Vitesse zegt oefenduel met Heerenveen af

De Arnhemse club staat na acht wedstrijden op de vijfde plaats in de eredivisie met twaalf punten. Heerenveen neemt met tien punten de negende plek in bij het ingaan van de interlandperiode. Vitesse won zondag voor eigen publiek met 4-0 van Heracles Almelo. Sloetski kon niet beschikken over onder anderen de langdurig geblesseerden Tim Matavz, Rasmus Thelander en Arnold Kruiswijk, terwijl ook aanvaller Roy Beerens is uitgeschakeld.