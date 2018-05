Vitesse zonder Beerens tegen Willem II

ADO wil play-offs halen én winnen

14:36 Met Roda JC zondag in Kerkrade als laatste horde heeft ADO de play-offs binnen handbereik. Maar daarmee is het seizoen wat Fons Groenendijk betreft nog niet klaar. ,,Als het lukt, gaan we ook met heel veel plezier richting woensdag’’, blikte de ADO-trainer vol vertrouwen vooruit. ,,Maar niet met de olympische gedachte. Als we het redden, dan willen we het ook halen.’’