Vivianne Miedema blijft Arsenal trouw ondanks interesse Europese grootmachten

Door Daniel Dwarswaard



Ze had de keuze al tal van Europese topclubs die haar handtekening wilden hebben. Onder meer grootmachten FC Barcelona en PSG waren in de markt, maar Vivianne Miedema verkiest een langer verblijf bij haar huidige club boven een nieuw avontuur. De columniste van deze krant heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze zich op haar plek voelt in Londen. Maar ook het sportieve perspectief dat Arsenal geeft, staat haar aan.

,,Ik denk dat het mooiste aan het voetbal is om met een team en met mensen om je heen iets op te bouwen waar je echt bij wil horen,’’ zegt Miedema over haar contractverlenging. ,,Ik heb het gevoel dat ik dat bij Arsenal heb. Het winnen van titels met Arsenal zal veel meer voor mij betekenen dan dat ik ze op dit moment met een andere club zou winnen. En dat is natuurlijk wat ik met Arsenal hoop te bereiken.”

All-time topscorer

Miedema, een garantie voor goals, begon haar loopbaan bij Heerenveen en maakte vervolgens de overstap naar de Duitse topclub Bayern München. In 2017 vertrok ze naar Arsenal. In vijf seizoenen voor de Engelse club scoorde de spits 117 doelpunten in 144 wedstrijden. Miedema won de Continental Cup in 2018 en werd een jaar later kampioen met Arsenal. Daarnaast voert de spits het klassement aan als all-time topscorer in de Barclays FA Women’s Super League.