Vivianne Miedema voelde zich na korte break klaar voor de komende maanden, maar het noodlot besliste anders

Geen winnaar bij Jong PSV - Jong Ajax voor 10.000 fans in Philips Stadion

Jong PSV en Jong Ajax zijn in hun laatste wedstrijd van dit jaar uitgekomen op 2-2. Beide beloftenteams troffen elkaar in het Philips Stadion, in een duel uit de Keuken Kampioen Divisie waarvoor 10.000 vrijkaarten waren uitgedeeld.

15 december