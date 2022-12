Vivianne Miedema zet na gescheurde kruisband streep door WK: ‘Ik wist het meteen’

De vrees van Vivianne Miedema is waarheid geworden. De topspits van Arsenal en de Oranje Leeuwinnen is maanden uitgeschakeld met een zware knieblessure. Uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat ze haar voorste kruisband heeft gescheurd. Hoewel deelname aan het WK eind juli niet is uitgesloten, zet Miedema zelf al een streep door de titelstrijd in Australië en Nieuw-Zeeland. ,,Ik wist het meteen.”

Miedema raakte afgelopen donderdag zwaar geblesseerd tijdens de Champions League-wedstrijd met Arsenal in het Emirates Stadium tegen Olympique Lyon. Vlak voor rust werd ze huilend op een brancard van het veld gedragen. Toen vermoedde de topscorer aller tijden van Oranje al wat ze nu zeker weet: een gescheurde voorste kruisband.

Miedema liet via Twitter uitgebreid van zich horen. ,,Ik wist het meteen. Er gaan zoveel dingen door je hoofd dan: ik zal niet in staat zijn mijn team nog te helpen dit seizoen, geen WK, een operatie en een lange revalidatie. Ik ga hier niet zeggen dat ik sterker terug zal komen. Het zal zwaar worden met veel moeilijke dagen - veel huilen - maar jammer genoeg is dit onderdeel van voetbal.”

De spits wordt later deze week geopereerd. Als de operatie achter de rug is, zal er een gedetailleerd tijdschema worden gemaakt voor haar revalidatie, laat haar club Arsenal weten. Normaal staat er voor een volledig herstel van een dergelijke zware blessure voor een topsporter zes tot negen maanden. De eerste WK-wedstrijd van Oranje op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland staat 23 juli gepland in het Nieuw-Zeelandse Dunedin. Dat is over ruim zeven maanden.

Het is dus zeer onzeker of Miedema op tijd hersteld is om haar derde WK voor Oranje te spelen. Nederland zit in een poule met de Verenigde Staten, Vietnam en een land dat zich via de play-offs nog moet plaatsen voor het WK. Dat land is de eerste tegenstander van Oranje.

Miedema uitte in haar column in deze krant eerder al haar zorgen over de vele blessures in het mannen- en vrouwenvoetbal. Ze vindt de speelkalender te vol en pleit voor minder belasting van profvoetballers. Zelf nam Miedema afgelopen periode een kleine break en miste zo één wedstrijd van Arsenal. Ze leek opgeladen en fit te zijn voor een nieuw lang seizoen club- en interlandvoetbal. Maar dat gaat er niet van komen. Het noodlot heeft bepaald dat ze de komende maanden moet revalideren.

De lange absentie van Miedema is een tweede dreun in korte tijd voor Arsenal. Vorige maand liep Beth Mead, de vriendin van Miedema, al een gescheurde voorste kruisband op. Ook de Engelse aanvalster, een belangrijke pion van Sarina Wiegman bij de Lionesses, zit maanden in de lappenmand. ,,Zij kan me de komende tijd mooi begeleiden in het proces dat zij al heeft doorgemaakt", zegt Miedema over haar vriendin.

Vivianne Miedema moet geblesseerd afhaken bij een Champions League-duel van Arsenal.