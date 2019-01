Vliegverkeer van en naar Zestienhoven zit ADO Den Haag dwars

Van Bronck­horst: de grootste prijzenpak­ker ooit in De Kuip

17:09 Met vijf prijzen in vier jaar is Giovanni van Bronckhorst de meest succesvolle Feyenoord-trainer ooit. De 43-jarige coach kondigde vandaag aan om in de zomer te vertrekken. Wij namen, naast de prijzen, ook vele andere statistieken onder de loep.