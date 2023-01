Voer voor discussie: VAR zet in blessuretijd streep door winnende goal FC Twente tegen Vitesse

FC Twente moest het doen met een puntje. Hoewel FC Twente in de openingsfase veelal in balbezit was, kwam Vitesse in de 24ste minuut bijna op voorsprong. Doelman Lars Unnerstall redde echter bij een schot van Million Manhoef en vervolgens schoot Melle Meulensteen over. Even later was er de eerste grote kans voor de bezoekers, maar Michel Vlap schoot in vrije positie ietwat gehaast over.