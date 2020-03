Voetbal houdt massaal de hand op: ‘Er is hier nu niks te doen’

Door Yorick Groeneweg



Het is nog wennen, die stille en verlaten voetbalstadions in Nederland. Alsof tijdens de eerste dagen van de lente de zomerstop al is begonnen. ,,Of je nu door de gangen loopt, of in de horeca kijkt: er is hier niks te doen”, zegt Wouter Gudde, algemeen directeur bij FC Groningen.



De leegte zal zich straks ook in de portemonnee laten voelen. Hoewel oud-prof Gudde niet verwacht dat zijn club acuut in de financiële problemen komt, bereidt de Groningen-directeur zich al wel voor op donkere dagen. ,,Want wij organiseren evenementen, voetbalwedstrijden, die er nu niet zijn. We hebben dus voor 99 procent van het personeel werktijdverkorting en WW aangevraagd.”