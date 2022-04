Voetbal Kort | Al 50.000 tickets verkocht voor CL-duel vrouwen Barça, Davies beste van Concacaf

‘Telstar, Telstar, Zwolle komt eraan’, de fans van Go Ahead zeggen wat ze bij PEC niet durven uit te spreken

Officieel zijn ze nog niet gedegradeerd, maar door de 1-0 nederlaag in de IJsselderby komt de eerste divisie wel akelig dichtbij voor PEC Zwolle. En dan is Go Ahead Eagles, dat door de zege op 33 punten komt, ook nog eens vrijwel zeker van handhaving. ,,Dit doet zoveel pijn.”

3 april